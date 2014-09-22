Минобороны показало кадры боевой работы ракетной системы С-300В

Российские военные наблюдают за перемещением разных объектов.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение С-300В на боевую позицию и отслеживание текущей ситуации по показаниям радаров. Российские военные наблюдают за перемещением разных объектов.

В пресс-службе Минобороны отметили, что С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева.

Видео: Минобороны России