Минобороны РФ: российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева

За сутки российские военные поразили четыре склада с боеприпасами, живую силу и военную технику украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Никаноровки и Николаева. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российские военные поразили четыре склада с боеприпасами, живую силу и военную технику украинских войск. В рамках контрбатарейной борьбы были поражены три взвода РСЗО "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода установок "Мста-С" и 10 артиллерийских взводов орудий "Мста-Б". Также подавлены 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов установок "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России