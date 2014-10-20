Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

Беспилотники были обнаружены в районах 10 населенных пунктов.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Терновые Поды, Калиновка, Цюрупинск, Харцызск и Горловка (оба – ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс".

Видео: Минобороны России