Минобороны РФ: российские военные ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"

Боевые позиции националистического формирования были обнаружены в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Вооруженные силы России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Боевые позиции националистического формирования были обнаружены в районе населенного пункта Верхнекаменское. Также Конашенков сообщили, что российская авиация уничтожила более половины личного состава батальона механизированной бригады украинских войск в районе Белогоровка (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры работы спецназа по вскрытию замаскированных позиций ВСУ.

Видео: Минобороны России