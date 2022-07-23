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Минобороны РФ: российские военные ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"

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Боевые позиции националистического формирования были обнаружены в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Вооруженные силы России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Боевые позиции националистического формирования были обнаружены в районе населенного пункта Верхнекаменское. Также Конашенков сообщили, что российская авиация уничтожила более половины личного состава батальона механизированной бригады украинских войск в районе Белогоровка (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры работы спецназа по вскрытию замаскированных позиций ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донбасс, игорь конашенков, минобороны россии, националистическое движение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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