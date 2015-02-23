Гилберт Доктороу раскрыл противоречия, которые существуют между укранскими переговорщиками.

Украинская делегация на мирных переговорах с российскими представителями в Женеве запутались в собственных требованиях. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалист по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный эксперт отмечает, что проблема обусловлена тем, что власть режима Владимира Зеленского ослабевает, а ряд его приближенных лиц стремится к свержению главы государства.

Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов* призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации <…> выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идет борьба. Гилберт Доктороу, эксперт

Напомним, что западное издание The Economist сообщило о том, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия. Сейчас переговорщики Банковой улицы разделилась на две коалиции, которые остаются под влиянием приближенных к Владимиру Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения с Москвой. Автор статьи считает, что сам глава Украины пытается сохранить баланс и предлагает собственные инициативы.

В США сделали срочное заявление об Одессе.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom