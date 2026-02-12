Гилберт Доктороу объяснил, чего ждать ВСУ после того, как Россия займет Днепр.

Выход к реки Днепр откроет Вооруженным силам России прямой путь к Одессе. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалист по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. Иностранный эксперт отмечает, что сейчас украинский политический лидер Владимир Зеленский остается в тупике. В результате он делает публично противоречивые заявления и будет дальше выдвигать противникам все больше условий.

Когда они дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже. Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского. Гилберт Доктороу, эксперт

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen