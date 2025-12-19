Гилберт Доктороу уверен, что Россия и Украина придут к соглашению.

Москва и Киев способны в результате мирных переговоров договориться друг с другом. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Иностранный эксперт отмечает, что видит способ, по которому американские и российские представители могут убрать от власти Владимира Зеленского и поставить на его должность нового политика, который выступил бы за принятие условий Кремля. Таким образом аналитик не исключил, что на Украине в скором времени может смениться власть.

"Русские в Абу-Даби добились своего в том, что для них действительно важно, — украинцы фактически капитулировали. Вот где мы сейчас находимся. <…> Думаю, к моему удивлению, Украина и Россия действительно в итоге могут прийти к соглашению. Гилберт Доктороу, эксперт

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen