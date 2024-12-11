Гилберт Доктороу объяснил преимущество Дональда Трампа в переговорах с Россией.

Москва может увидеть в лице американского президента-республиканца Дональда Трампа человека, который понимает Россию и ее сферы влияния, а также имеет представления об имущественных вопросах. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Иностранный эксперт отмечает, что если кто-то подвергнет такую позицию сомнению, то им нужно обратить внимание на первые заявления лидера Белого дома о его планах, вызванных якобы государственной необходимостью, по присоединению к Вашингтону Гренландии и Панамского канала.

Это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они. Это те дела "большого мальчика", которые понятны России не потому, что там диктаторы, а потому что они осознают, как работает мир, как он всегда работал и как будет. Гилберт Доктороу, эксперт

"Лежала на спине". В США неожиданно описали положение России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom