Матвиенко предложила выстроить стратегию по поддержке угольной отрасли

В Совете Федерации дали поручение Комитету по экономполитике.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила коллегам выстроить национальную стратегию по спасению угольной отрасли на воссоединенных с Россией территориях и в целом в стране. Соответствующее заявление сенатор сделала в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента от 4 февраля 2026 года. Политик уточнила, что угольная отрасли экономики всегда играла значимую роль в Запорожской области, а также на Донбассе. Сейчас законодатели предлагают выработать пункты работы по тому, что делать дальше с ситуацией.

Надо угольную отрасль сейчас спасать, поддерживать... Важно не только восстанавливать социальную инфраструктуру, но и производственную инфраструктуру, чтобы у людей были рабочие места, чтобы они получали достойную зарплату. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Сенатор уточнила, что профильный комитет по экономической политике уже занимался этим вопросом, но теперь следует продолжить работу и конкретно рассмотреть ситуацию в Запорожье и других новых регионах страны.

Матвиенко призвала активнее просвещать людей о деятельности мошенников.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации