Матвиенко призвала активнее просвещать людей о деятельности мошенников

В Совете Федерации напомнили о важности защиты населения от обмана аферистов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодателей и федеральные власти активно предупреждать и просвещать россиян о деятельности мошенников. Соответствующее заявление российский сенатор сделала в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента от 4 февраля 2026 года.

Казалось бы, уже столько людей пострадало, но, судя по всему, технологии, которые они - [мошенники] - используют, включают какой-то гипноз и другие меры, граждане не всегда это преодолевают. Поэтому надо говорить об этом постоянно, много, просвещать, поддерживать людей. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Матвиенко назвала тревожной ситуацию с вовлечением детей в теракты.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации