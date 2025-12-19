  1. Главная
Сегодня, 12:39
Матвиенко призвала активнее просвещать людей о деятельности мошенников

В Совете Федерации напомнили о важности защиты населения от обмана аферистов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодателей и федеральные власти активно предупреждать и просвещать россиян о деятельности мошенников. Соответствующее заявление российский сенатор сделала в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента от 4 февраля 2026 года.

Казалось бы, уже столько людей пострадало, но, судя по всему, технологии, которые они - [мошенники] - используют, включают какой-то гипноз и другие меры, граждане не всегда это преодолевают. Поэтому надо говорить об этом постоянно, много, просвещать, поддерживать людей.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Матвиенко назвала тревожной ситуацию с вовлечением детей в теракты.

Фото и видео: Вконтакте  / Совет Федерации

