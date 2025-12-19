Матвиенко назвала тревожной ситуацию с вовлечением детей в теракты

В Совете Федерации предложили вести системную работу по информированию детей о попытках иностранных спецслужб втянуть их в противоправную деятельность.

Вербовка украинскими спецслужбами несовершеннолетних граждан в России для осуществления террористических актов на территории нашего государства является "тревожной ситуацией", поэтому властям необходимо проводить разъяснительную работу с населением и детьми в школах. Соответствующее заявление российский сенатор сделала в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента от 4 февраля 2026 года. Политик добавила, что важно взаимодействовать в работе со СМИ и прочими структурами.

Мы считаем, если мы по телевизору один раз сказали, или один раз об этом на уроке скажем, то каждый это услышит. Нужно системное противодействие попыткам западным втягивать наших детей, молодежь, граждан в террористическую деятельность. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Напомним, что российские правоохранительные органы ранее говорили о том, что аферисты под предлогом получения редкого артефакта в онлайн-играх выманивают у детей код из SMS, а потом заставляют детей фотографировать объекты инфраструктуры для того, чтобы якобы обезопасить финансовые сбережения. В МВД уточнили, что выполнение заданий по указанию неизвестных лиц, в том числе фотографирование объектов, является в России преступлением, за которое нарушителю грозит ответственность.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации