Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

Спикер СФ заявила о необходимости передавать память о подвиге и преступлениях новым поколениям без искажений.

В День прорыва блокады Ленинграда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала трагедию города-героя примером геноцида. В своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях, она подчеркнула незыблемость исторической памяти.

18 января 1943 года в результате успешной операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, освободив Шлиссельбург и создав сухопутный коридор к городу. Это событие стало переломным моментом в битве за Ленинград, хотя до полного освобождения оставался еще год.

Этот факт не исчезнет, не забудется, как и наша память о героизме, мужестве, отваге, несгибаемой воле жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она также подчеркнула необходимость передачи исторической правды. Память о подвигах петербуржцев и преступлениях фашистов нужно передавать молодым поколениям России и молодежи других стран "без искажений, изъятий и умалчивания". По разным историческим оценкам, за время блокады, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода и холода.