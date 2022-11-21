Минобороны показало кадры боевой работы новой РСЗО "Торнадо-С"

Новая система отличается усовершенствованными боеприпасами, средствами связи и управления.

Минобороны показало видео боевой работы новой РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

В военном ведомстве отметили, что новая реактивная система залпового огня является обновленной версией "Смерча". Она отличается усовершенствованными боеприпасами, средствами связи и управления. Кроме того, разработчики смогли увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь системы.

Также в Минобороны добавили, что расчеты "Торнадо-С" выводит из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

Ранее Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками.

Видео: Минобороны России