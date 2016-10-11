По его словам, ядерная угроза исходит от киевского режима.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками. Видеозапись появилась в его Telegram-канале.

Кадыров отметил, что видео ему прислал командира ОМОНа "Ахмат" Анзор Бисаев. Глава Чечни добавил, что в последнее время территория станции стала объектом повышенного внимания со стороны всевозможных экспертов по ядерной энергетике. Он подчеркнул, что пока международные организации "вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России", украинские военные продолжают наносить удары по ЗАЭС.

Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров.

Видео: Telegram / Kadyrov_95