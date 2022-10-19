Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Леер-3"

Беспилотник "Орлан-10" является непосредственным ударным средством комплекса.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки "Леер-3" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показан запуск беспилотника "Орлан-10", который является непосредственным ударным средством комплекса. "Орлан-10" оснащен специальными передатчиками радиосигнала, которые имитируют работу базовых сетей GSM и противодействуют использованию абонентских терминалов.

Таким образом российские войска подавляют связь противника в определенных диапазонах на удалении до 30 км.

Ранее Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО.

Видео: Минобороны России