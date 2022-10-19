Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО

Генерал рассказал о том, что авиация подтвердила свои характеристики на СВО.

Командующий силами специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем противовоздушной обороны. По мнению генерала армии, СВО подтвердила действенность отечественных авиационных комплексов и средств.

Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО. Сергей Суровикин, генерал

Эксперт подчеркнул, что за все время проведения спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Они использовали свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.

Суровикин: ВС России вывезут мирное население из Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России