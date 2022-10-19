Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО

Командующий силами специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем противовоздушной обороны. По мнению генерала армии, СВО подтвердила действенность отечественных авиационных комплексов и средств.
Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО.
Сергей Суровикин, генерал
Эксперт подчеркнул, что за все время проведения спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Они использовали свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.
Суровикин: ВС России вывезут мирное население из Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
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