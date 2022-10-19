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Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО

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Генерал рассказал о том, что авиация подтвердила свои характеристики на СВО.

Командующий силами специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем противовоздушной обороны. По мнению генерала армии, СВО подтвердила действенность отечественных авиационных комплексов и средств.

Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО.

Сергей Суровикин, генерал

Эксперт подчеркнул, что за все время проведения спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Они использовали свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.

Суровикин: ВС России вывезут мирное население из Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: генерал суровикин, пво, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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