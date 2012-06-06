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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

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Для уничтожения объектов применяются снаряды на фугасное действие.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка и нанесение огневых ударов по бронетехнике и укрепленным позициям украинских войск. В военном ведомстве отметили, что для уничтожения объектов применяются снаряды на фугасное действие.

Также в Минобороны напомнили, что огонь ведется на дальность до 30 км, а координаты целей артиллеристы получают от беспилотной авиации.

Ранее мы сообщали, что ВС России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление.

Видео: Минобороны 

Теги: боевая работа, гаубицы, минобороны россии, мста-б
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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