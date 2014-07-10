Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-35С

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение огневого удара по военным объектам и технике украинских войск. В военном ведомстве отметили, что Су-35С отрабатываю задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий самолетов штурмовой авиации.

Кроме того, полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам.

Видео: Минобороны России