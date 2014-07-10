  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:05
786
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-35С

0 0

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение огневого удара по военным объектам и технике украинских войск. В военном ведомстве отметили, что Су-35С отрабатываю задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий самолетов штурмовой авиации.

Кроме того, полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, истребители, минобороны россии, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии