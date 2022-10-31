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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

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Экипажи нанесли удары по укрепленным полевым позициям и бронированной технике украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по укрепленным полевым позициям и бронированной технике украинских войск.

После успешного поражения целей экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке техники к повторному боевому вылету.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, спецоперация, су-25, штурмовики, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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