Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Экипажи нанесли удары по укрепленным полевым позициям и бронированной технике украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по укрепленным полевым позициям и бронированной технике украинских войск.

После успешного поражения целей экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке техники к повторному боевому вылету.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России