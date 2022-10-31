Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по укрепленным полевым позициям и бронированной технике украинских войск.
После успешного поражения целей экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке техники к повторному боевому вылету.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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