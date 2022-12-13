Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

Боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы ЗВО продолжают переламывать живую силу и бронетехнику украинских войск. Боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. В военном ведомстве отметили, что они успешно завершили цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации.

Ранее в Минобороны сообщили, что певец SHAMAN выступил перед участниками СВО в госпитале Подольска.

Видео: Минобороны России