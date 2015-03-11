Минобороны показало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10"

Беспилотники ведут круглосуточную работу.

Минобороны показало видео боевой работы многофункциональных беспилотников "Орлан-10" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны сборка, подготовка к пуску и вылет беспилотника на поиск пунктов управления украинских войск и националистических батальонов. Он ведет круглосуточную работу.

В Минобороны отметили, что работа беспилотников заключается не только в разведке. Летательные аппараты контролируют коридоры, по которым российские военные вывозят беженцев, а также по которым идут колонны с гуманитарной помощью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пять украинских пунктов управления.

Видео: Минобороны России