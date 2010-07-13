Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С"

Беспилотники "Орлан-10" вскрыли замаскированные укрепленные позиции противника.

Минобороны России показало видео боевой работы артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" в ходе спецоперации.

На опубликованных кадрах показана подготовка установок к выполнению стрельбы, а также пораженные цели с высоты беспилотников "Орлан-10", которые вскрыли замаскированные укрепленные позиции противника.

После получения координат целей батарея "Мста-С" нанесли удар, после чего ушла на запасную огневую позицию с целью избежать ответного огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили 34 пункта управления украинских войск.

Видео: Минобороны России