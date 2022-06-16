Минобороны России: российские военные поразили 34 пункта управления украинских войск

Российские ракетные войска поразили за сутки 34 пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В число пораженных объектов вошли 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 42 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений противника.
Конашенков отметил, что в результате нанесенных ударов были уничтожены более 200 националистов, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области.
Видео: Минобороны России
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