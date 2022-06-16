Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО за последние сутки в рамках спецоперации РФ.

Российские комплексы противовоздушной системы за последние сутки сбили один украинский боевой самолет-штурмовик Су-25, а также семь беспилотников. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 16 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Сбитые дроны противника находились в воздушном пространстве Херсонской области около населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок, а также Харьковской области у Больших Проходов, Чистоводовке, Малой Камышевахе, Каменке, на территории Луганской народной республике в Золотом.

Минобороны РФ: российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ у Харькова.

Фото и видео: Минобороны России