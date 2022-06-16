Минобороны РФ: российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ у Харькова

Вместе с ним российская авиация поразила три пункта упрпавления и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Харькова. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вместе с ним российская авиация поразила три пункта упрпавления и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", обнаруженный в районе населенного пункта Речки.

Также Конашенко добавил, что российские военные с помощью высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У" и боевую машину РСЗО "Ураган".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы Ми-8 с постановщиком помех "Рычаг-АВ".

Видео: Минобороны России