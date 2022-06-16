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Минобороны показало кадры боевой работы Ми-8 с постановщиком помех "Рычаг-АВ"

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Экипажи осуществляют воздействие на радиолокационные средства ПВО украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы Ми-8 с постановщиком помех "Рычаг-АВ" в ходе спецоперации.

На опубликованных кадрах показана подготовка экипажей и взлет вертолета. Основной задачей экипажей в ходе спецоперации является обеспечение действий российской авиации при преодолении системы ПВО противника.

В пресс-службе ведомства отметили, что летчики Ми-8 осуществляют воздействие на радиолокационные средства ПВО украинских войск.

Ранее мы сообщали, что фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по объектам ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, ми-8, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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