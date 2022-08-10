Минобороны показало кадры боевой работы армейской авиации на Украине

Летчики выполняют пуски средств поражения на предельно малых высотах.

Минобороны показало видео боевой работы армейской авиации в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны действия экипажей разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолетов. Они выполняют задачу по уничтожению укрепленных опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.

В Минобороны отметили, что летчики выполняют пуски средств поражения на предельно малых высотах. Российская авиация уничтожила пункт управления и скопление бронетехники противника в результате одного боевого вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы инженерных войск на освобожденной территории ЛНР.

Видео: Минобороны России