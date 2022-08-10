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Минобороны показало кадры боевой работы инженерных войск на освобожденной территории ЛНР

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Они осматривают сельхозугодия по просьбам местных аграриев.

Минобороны показало видео боевой работы инженерных войск на освобожденной территории ЛНР.

На опубликованных кадрах показана поисковая работа военных инженеров по выявлению мин-ловушек под противотанковыми минами, которые оставляют отступающие части украинских войск. Они осматривают сельхозугодия по просьбам местных аграриев.

Также в Минобороны сообщили, что для качественного выполнения задач используются неконтактные взрывные устройства "Коршун", а также индукционные миноискатели ИМП-3 и переносные искатели проводных линий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, инженерные войска, лнр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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