Минобороны показало кадры боевой работы инженерных войск на освобожденной территории ЛНР

Они осматривают сельхозугодия по просьбам местных аграриев.

Минобороны показало видео боевой работы инженерных войск на освобожденной территории ЛНР.

На опубликованных кадрах показана поисковая работа военных инженеров по выявлению мин-ловушек под противотанковыми минами, которые оставляют отступающие части украинских войск. Они осматривают сельхозугодия по просьбам местных аграриев.

Также в Минобороны сообщили, что для качественного выполнения задач используются неконтактные взрывные устройства "Коршун", а также индукционные миноискатели ИМП-3 и переносные искатели проводных линий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С".

Видео: Минобороны России