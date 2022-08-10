  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
28
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С"

0 0

Огонь ведется на дальности до 30 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С-19 "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка к нанесению огневого удара. В Минобороны отметили, что огонь ведется на дальности до 30 км. Артиллеристы поразили укрепленный опорный пункт украинских войск.

Также в Минобороны отметили, что для выполнения огневого удара применяются фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили две украинские артиллерийские батареи.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии