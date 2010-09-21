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Минобороны РФ: российские военные поразили две украинские артиллерийские батареи

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Также были подавлены два огневых взвода РСЗО, шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.

Вооруженные силы России поразили две украинские артиллерийские батареи. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две батарей, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе Веселое (ДНР). Также были подавлены два огневых взвода РСЗО, шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.

Ранее в Минобороны сообщили, что за четыре недели были ликвидированы 335 наемников.

Видео: Минобороны России

Теги: батареи, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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