По темпам убыли наемников лидирует Польша.

Вооруженные силы России и подразделения народных милиций ДНР и ЛНР ликвидировали с 8 июля по 5 августа 335 иностранных наемников, прибывших на Украину. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Уточняется, что общее количество наемников сократилось с 2741 до 2192 человек. Еще 389 уехали сами. В число уничтоженных наемников вошли 36 человек из Канады, 33 из Румынии, 21 из США. По темпам убыли наемников лидирует Польша – 99 убитых.

Ранее в Минобороны рассказали о разгроме украинского батальона.

Видео: Минобороны России