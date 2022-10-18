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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор"

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Комплекс позволяет успешно поражать все аэродинамические цели.

Минобороны показало видео боевой работы зенитного ракетного комплекса "Тор" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение зенитчиков и выполнение задачи по прикрытию российских военных колон во время маршей. По словам одного из военнослужащих, "Тор" позволяет успешно поражать все аэродинамические цели. К ним относятся самолеты, вертолеты, беспилотники и баллистические ракеты.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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