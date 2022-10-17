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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили в воздухе 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилонтики были обнаружены в районах населенных пунктов Ягодное, Пилиповка (ЛНР), Новоселка, Валерьяновка (ДНР), Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловка (Херсонская область).

Конашенков добавил, что российские ПВО сбили в воздухе 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Владимировки (ДНР), Ольговки, Николаевки, Новой Каховски, Веселое и Отрадокаменки (Херсонская область). Также были перехвачены две ракеты HARM в районе Антоновки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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