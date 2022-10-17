Минобороны РФ: российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили шесть украинских складов боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склады находились в районах населенных пунктов Фиголевка, Верхнекаменское, Соледар (ДНР), Новогригоровка, Новопетровка и Давыдов Брод (Херсонская область). Кроме того, российские военные уничтожили в районе города Николаева хранилище топлива для военной техники украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины.
Видео: Минобороны России
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