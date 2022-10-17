Минобороны РФ: российские войска уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Также ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили шесть украинских складов боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Фиголевка, Верхнекаменское, Соледар (ДНР), Новогригоровка, Новопетровка и Давыдов Брод (Херсонская область). Кроме того, российские военные уничтожили в районе города Николаева хранилище топлива для военной техники украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины.

Видео: Минобороны России