Минобороны РФ: российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины

Вооруженные силы России нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В течение суток российские военные продолжали наносить удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности. По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Видео: Минобороны России
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