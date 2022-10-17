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Минобороны РФ: российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины

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По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.

Вооруженные силы России нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток российские военные продолжали наносить удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности. По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, удары, украина, энергетика
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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