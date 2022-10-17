Минобороны РФ: российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины

По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.

Вооруженные силы России нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток российские военные продолжали наносить удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности. По словам Конашенкова, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России