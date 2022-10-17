Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ракетных ударов по объектам и технике украинских войск. Удары выполнялись с предельно малых высот.
В военном ведомстве отметили, что в результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника противника.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения диверсионных групп ВСУ.
Видео: Минобороны России
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