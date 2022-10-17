Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ракетных ударов по объектам и технике украинских войск. Удары выполнялись с предельно малых высот.

В военном ведомстве отметили, что в результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения диверсионных групп ВСУ.

Видео: Минобороны России