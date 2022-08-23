Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК С-300В

С-300В способна сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса С-300В в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

По словам командира батареи, первой целью российских военных была ракета "Точка-У". Следующими объектами для поражения стали три беспилотника "Байрактар", которые удалось сбить в один день.

В ведомстве отметили, что С-300В способна сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить. При этом на сам комплекс также идет охота со стороны войск противника.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб в результате удара ВСУ по Энергодару.

Видео: Минобороны России