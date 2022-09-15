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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

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Беспилотники обеспечивают артиллеристам корректировку огня и доразведку целей.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение артиллеристов на стартовые позиции, развертывание РСЗО и выполнение ракетных ударов по позициям наступающих украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что беспилотники обеспечивают артиллеристам корректировку огня и доразведку целей.

Ранее Минобороны показало работу группы огневой поддержки авиации.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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