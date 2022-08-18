Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Система способна поражать цели в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение "Урагана" на огневую позицию, откуда расчеты наносят удары по позициям украинских войск. После выполнения поставленных задач РСЗО переходит из боевого в походное положение и покидает огневую позицию.

В Минобороны отметили, что "Ураган" способен поражать различные цели, в том числе в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России