Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районе населенных пунктов Коробочкино, Первомайское, Янисоватая (ДНР) и города Херсон. Также российские ПВО перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в районах населеенных пунктов Никольское и Стаханов (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 30 националистов под Славянском.
Видео: Минобороны России
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