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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

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Беспилотники обнаружили в районе трех населенных пунктов и города Херсон.

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районе населенных пунктов Коробочкино, Первомайское, Янисоватая (ДНР) и города Херсон. Также российские ПВО перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в районах населеенных пунктов Никольское и Стаханов (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 30 националистов под Славянском.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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