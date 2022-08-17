Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Беспилотники обнаружили в районе трех населенных пунктов и города Херсон.

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районе населенных пунктов Коробочкино, Первомайское, Янисоватая (ДНР) и города Херсон. Также российские ПВО перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в районах населеенных пунктов Никольское и Стаханов (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 30 националистов под Славянском.

Видео: Минобороны России