Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 30 националистов под Славянском

Высокоточным оружием был поражен склад боеприпасов десантно-штурмовой бригады.

Вооруженные силы России уничтожили более 30 националистов под Славянском. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием был поражен склад боеприпасов десантно-штурмовой бригады, а также уничтожены свыше трех тысяч артиллерийских снарядов и мин. Конашенков добавил, что российские ВКС уничтожили более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница.

Ранее в Минобороны сообщили, что связисты ЗВО транслируют в эфир для ВСУ радио "Жизнь" и призывают их сдаваться.

Видео: Минобороны России