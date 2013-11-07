  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: связисты ЗВО транслируют в эфир для ВСУ радио "Жизнь" и призывают их сдаваться

0 0

Специалисты выполняют задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных населенных пунктов.

Связисты Западного военного округа (ЗВО) транслируют в эфир для Вооруженных сил Украины (ВСУ) радио "Жизнь" и призывают их сдаваться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео специалисты мобильного радиокомплекса на базе бронеавтомобиля "Тигр" выполняют задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных в ходе спецоперации населенных пунктов. По словам связистов, радио "Жизнь" слушают за линией фронта и боятся те, кто ведет украинских солдат на убой.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, радио, связисты, эфир
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии