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Минобороны РФ: российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

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Пункт батальона аэромобильной бригады находился в районе Андреевки.

Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Командно-наблюдательный пункт батальона аэромобильной бригады находился в районе Андреевки. Он был уничтожен высокоточным оружием российских ВКС. Также авиация поразила пункт временной дислокации данной бригады в районе Лозовое, уничтожив свыше 20 и ранив до 30 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: авиация, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, пункт
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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