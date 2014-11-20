Минобороны РФ: российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Пункт батальона аэромобильной бригады находился в районе Андреевки.

Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Командно-наблюдательный пункт батальона аэромобильной бригады находился в районе Андреевки. Он был уничтожен высокоточным оружием российских ВКС. Также авиация поразила пункт временной дислокации данной бригады в районе Лозовое, уничтожив свыше 20 и ранив до 30 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России