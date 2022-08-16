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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

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Нанесение ударов проводится парами и по одной боевой машине.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение боевых машин РСЗО на стартовые позиции, их развертывание и подготовка к нанесению ракетных ударов по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов.

В ведомстве отметили, что нанесение ударов проводится парами и по одной боевой машине, а корректировку огня артиллеристам обеспечивают беспилотники.

Ранее Путин заявил, что российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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