Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показано выдвижение боевых машин РСЗО на стартовые позиции, их развертывание и подготовка к нанесению ракетных ударов по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов.
В ведомстве отметили, что нанесение ударов проводится парами и по одной боевой машине, а корректировку огня артиллеристам обеспечивают беспилотники.
Ранее Путин заявил, что российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса.
Видео: Минобороны России
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