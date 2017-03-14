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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

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Артиллеристы наносят удар по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются на огневую позицию, а затем наносят удар по объектам военной инфраструктуры украинских войск. Перед выполнением всех действий они получают координаты целей.

В военном ведомстве отметили, что дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-мм снарядов позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы новой РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо смерч
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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