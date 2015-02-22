Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

После подтверждения данных разведки подразделение РСЗО нанесло удар по логистическому центру ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение "Смерча" на боевую позицию и нанесение ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры и технике украинских войск. После подтверждения данных разведки подразделение РСЗО нанесло удар по логистическому центру ВСУ

В пресс-службе Минобороны отметили, что расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя командные пункты, склады с вооружением и боеприпасами, а также средства противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила восемь пунктов управления ВСУ.

Видео: Минобороны России