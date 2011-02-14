Минобороны РФ: российская авиация поразила восемь пунктов управления ВСУ

Также за сутки российские войска уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Российская авиация поразила восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В число пораженных пунктов вошли подразделения механизированной бригады в районе Соль (ДНР), механизированной и десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также пехотной бригады в районе Полигона.

Конашенков добавил, что за сутки российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК "ОСА-АКМ", американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве.

Видео: Минобороны России