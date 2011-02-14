ВКС РФ уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Бригада ВСУ потеряла 70% личного состава.

Российские Воздушно-космические силы уничтожили артиллерийский дивизион в районе Николаева. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 26 июля сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что говорит о 59-ой мотопехотной бригаде ВСУ. Миссия выполнена за счет удара высокоточным оружием.

Ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России