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ВКС РФ уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

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Бригада ВСУ потеряла 70% личного состава.

Российские Воздушно-космические силы уничтожили артиллерийский дивизион в районе Николаева. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 26 июля сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что говорит о 59-ой мотопехотной бригаде ВСУ. Миссия выполнена за счет удара высокоточным оружием.

Ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов и склад.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, николаевская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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