Минобороны: российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов и склад

Игор Конашенков рассказал о миссии ВКС РФ в ДНР.

Российские воздушно-космические силы России уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине свыше 70 местных националистов и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что миссия выполнена на территории Донецкой народной республики в районе населенного пункта Зайцево.

В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в Зайцево уничтожено более 70 националистов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Фото и видео: Минобороны России