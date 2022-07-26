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Минобороны: российские ВКС уничтожили в Зайцево более 70 украинских националистов и склад

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Игор Конашенков рассказал о миссии ВКС РФ в ДНР.

Российские воздушно-космические силы России уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине свыше 70 местных националистов и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что миссия выполнена на территории Донецкой народной республики в районе населенного пункта Зайцево.

В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в Зайцево уничтожено более 70 националистов.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, днр, донбасс, зайцево, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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