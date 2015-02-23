Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показано выдвижение системы на боевую позицию, откуда будет нанесен удар по позициям украинских националистов. Данные о целях были предоставлены беспилотной авиацией.
В результате нанесения ракетного удара были уничтожены позиции и полевой склад войск противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все