Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

В результате нанесения ракетного удара были уничтожены позиции и полевой склад войск противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение системы на боевую позицию, откуда будет нанесен удар по позициям украинских националистов. Данные о целях были предоставлены беспилотной авиацией.

В результате нанесения ракетного удара были уничтожены позиции и полевой склад войск противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области.

Видео: Минобороны России