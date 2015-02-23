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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

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В результате нанесения ракетного удара были уничтожены позиции и полевой склад войск противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение системы на боевую позицию, откуда будет нанесен удар по позициям украинских националистов. Данные о целях были предоставлены беспилотной авиацией.

В результате нанесения ракетного удара были уничтожены позиции и полевой склад войск противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо смерч, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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